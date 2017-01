Ciao a tutti amici di Bob Hax e ben ritrovati!

Qualcomm ha annunciato le caratteristiche del suo nuovo processore top di gamma cioè lo Snapdragon 835, SoC che promette scintille.

Ma quale sarà il primo device a montarlo? La risposta più scontata fino ad ora è stata “Samsung Galaxy S8” anche se più defilato c’era lo Xiaomi Mi 6.

Asus potrebbe battere tutti! Il 4 gennaio (cioè domani) presenterà il suo nuovo Asus Zenfone in occasione del CES di Las Vegas; e pare proprio che sarà dotato del nuovo processore made in Qualcomm.

Level up! World's best processor now fully unleashed the potential! Save the date: 01.04.17 #ASUS #ZenFone #Zennovation #CES2017! pic.twitter.com/c6WuavRiHT

— ASUS (@ASUS) January 2, 2017