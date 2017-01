Smartisan M1L. Focus e Recensione. Ben fatto Smartisan

​Capita spesso che per le mani ci passino device di aziende semisconosciute. Noi stessi partiamo piuttosto prevenuti nel provare smartphone di provenienza “chi lo sa”.

Smartisan è ancora una piccola azienda, anche in confronto alle tante cinesi.

Eppure ha presentato due telefoni molto interessanti. Noi abbiamo provato il più potente, lo Smartisan M1L.

Proprio M1L ci ha colpito perché, a tutti gli effetti, monta il meglio che si possa trovare attualmente sul mercato.

Qualcomm Snapdragon 821 e 6 GB di RAM, display da 5.7 pollici QHD in tecnologia IPS. La memoria interna è da 64 GB in tecnologia UFS 2.0, quindi molto veloce.

Fotocamera anteriore da 4 megapixel per selfie bimbominkia sticazzi.

Ottica principale da 23 megapixel con sistema ibrido di messa a fuoco.

Il sensore è il medesimo presente sui Google Pixel ed i risultati sono evidenti, ma ci arriveremo tra poco.

Lo smartphone è grande, ma la scelta del design, con una cover posteriore in simil pelle, non solo risulta bella ed originale, ma anche ottima per l’impugnatura.

Frame in alluminio per questo Smartisan, che fa anche della qualità costruttiva un suo baluardo, dotando il vetro anteriore di protezione Corning Gorilla Glass 4.

A livello di software, possiamo trovare tutti i veri fattori che possono spingere un utente ad optare per questo terminale o per decidere di scartarlo.

Abbiamo Android 6.0.1 interamente coperto dall’interfaccia proprietaria di Smartisan. A noi, graficamente, non è piaciuta.

Troppo giocattolosa, troppo, troppo, troppo cinese. Di quei cinesi con brutta fama.

Material design neanche a parlarne, multitasking brutto, launcher non vi dico. A questo si può sopperire installando un qualsiasi launcher alternativo del Play Store, ma la grafica generale del telefono rimane comunque troppo asiatica.

Discorso invertito se parliamo delle prestazioni del device, ottime. Ottime. Ottime. SPETTACOLO.

Il telefono è fluido, potente, reattivo, senza lag o problemi di sorta.

Il reparto gaming ovviamente restituisce ottime soddisfazioni grazie all’hardware a bordo.

La ricezione e la qualità telefonica sono buone, diciamo nella media.

Potente e di buona qualità è anche l’audio. Niente di eccezionale, pecca nei bassi, ma il volume e la nitidezza del suono danno soddisfazioni.

Lato batteria, ci troviamo di fronte ad un unità da 4080 mah, sempre più che sufficienti per portarvi a sera, garantendovi una serata senza ansie con la vostra dolce e gentile donzella. Si raggiungono le 5 ore e 30 circa di display acceso. Non male.

Dunque andiamo ad esaminare il comparto fotografico, tramite i soliti e profetici sample dello Zio Bob.

Amici, su Spemall lo smartphone costa 440€. Il prezzo può sembrare alto, ma è più che giusto se rapportato all’hardware che monta.

Ovviamente c’è OnePlus 3T, che noi abbiamo decretato miglior smartphone del 2016 e che è un acquisto da fare ad occhi chiusi come sempre, ma che ha un display QHD in meno.

La Smartisan OS è forse l’unico neo per un prodotto che si comporta veramente bene in ogni situazione, e che ci stimola un sincero plauso nei confronti di Smartisan.

Continua così.

Nonentity, HEART ENERGY!