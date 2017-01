Surface Pro 5? No! Lenovo Mix 720 con Kaby Lake a bordo.

Con il suo ibrido Lenovo Mix 720 vedremo all’opera i processori Kaby Lake di Intel.

Lenovo continua a stupire conclamando sempre più la propria leadership sul mercato laptop/tablet, irrompendo con i nuovissimi processori Kaby Lake.

Pur somigliando molto al prossimo Surface Pro 5 di Microsoft , ne anticipa l’uscita.

Il tablet si presenta in due colorazioni: grigio e oro che avranno uno spessore di 14,6 mm per un 1,1 kg di peso.

Presente una webcam frontale con supporto a Windows Hello (IR), fotocamere posteriore da 5 MP, dock con tastiera retroilluminata (tasti con 1,5 mm di corsa), Lenovo Active Pen 2 inclusa (4.096 livelli di pressione)

A muovere il tutto ci sarà Windows 10.

Sotto la scocca metallica troviamo uno schermo 12″, 2880 x 1920 pixel (QHD+ 3:2), 400 nit, un processore Intel Core i7 Kaby Lake e una GPU Intel HD 620, integrata.

Lenovo Mix 720 è mosso da 16 GB di RAM e ha un’archiviazione a stato solido SSD fino a 1 TB.

Connettività Wi-Fi 801.11ac 2×2, Bluetooth 4.1 e porte: USB-C con Thunderbolt 3, lettore microSD, USB 3.0, USB 2.0, jack audio. La batteria dovrebbe avere un’autonomia dichiarata di 8 ore.

Lenovo Mix 720, attualmente, verrà lanciato negli USA, dove lo si troverà ad un costo di 999,99 $ con Active Pen 2 , dock e tastiera.

Per averlo da noi, bisognerà attendere Aprile con prezzi a partire da 1.149€.