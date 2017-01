Top 100 giochi piu venduti di Steam

Steam pubblica la top 100 dei giochi più venduti del 2016.

Proprio in queste ore Steam ha ufficialmente pubblicato la propria classifica di giochi più venduti per PC del 2016 prendendo in considerazione i ricavi lordi.

La classifica è composta da ben 100 titoli di tutti i generi suddivisi in 4 categorie : PLATINO, ORO, ARGENTO E BRONZO.

La TOP 100 comprende titoli come :XCOM2, Fallout 4, GTA5, Rise Of The Tomb Raider,Doom, Far Cry, Mafia 3 e molti altri, la potete trovate QUI , e chissà che magari non ci sia in sconto anche il titolo che aspettavate.