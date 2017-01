L’azienda OnePlus e la top model per spiegarvi Dash Charge

Emily Ratajkowski è una modella statunitense che è stata ingaggiata dall’azienda OnePlus per spiegarvi come funziona la Dash Charge, introdotta dall’azienda con il terzo flagship killer. Una mossa davvero geniale per il marketing.

La modella è molto famosa in Italia per l’hashtag “escile” che l’ha vista protagonista di molte fantasie erotiche. In questo video spiega come gli smartphone che adottano nei propri caricabatterie una tensione notevole questo significa alte temperature. Questo a lungo andare rovina la batteria e le prestazioni del dispositivo. OnePlus invece ha deciso di aumentare l’amperaggio di essi lasciando invariata la tensione. Ciò significa che la temperatura non aumenta notevolmente e quindi ci saranno meno rischi.

