Amici torniamo a parlare di Samsung e dei problemi che ha avuto con il Galaxy Note 7. Come ben ricorderete il problema era la batteria che prendeva fuoco quando veniva messo in carica. Questo perchè ogni batteria quando è in carica si gonfia un po’ quindi ci devono essere pochi millimetri tra l’accumulatore e la scocca, cosa che mancava nel modello di Samsung provocando la compressione della batteria e la conseguente esplosione.

Le batterie erano fornite da SDI, una controllata di Samsung e secondo la testata giornalistica coreana mk.co.kr sarà ancora questa azienda a fornire le batterie per il Galaxy S8.

Questo fa storcere il naso a molti in quanto la colpa del flop di Note 7 era stata appioppata proprio alle batterie, ma come abbiamo detto il problema non era la batteria in sè ma lo spazio che mancava tra la stessa e la scocca. Infatti i nuovi Note 7 erano stati equipaggiati di batterie completamente diverse e il problema non è stato risolto.

Molti vedono questa mossa come un tentativo della casa coreana di riciclare le batterie di Note 7 che altrimenti dovrebbe tenersi sullo stomaco.

Staremo a vedere, in ogni caso Samsung sta continuando ad utilizzare le batterie di SDI per la gamma Galaxy A (2017).

