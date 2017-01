Ciao a tutti amici di Bob Hax e ben trovati!

Il CES 2017 è iniziato e all’interno di questa importante manifestazione possiamo trovare prodotti davvero molto interessanti.

E’ il caso, ad esempio, degli occhiali intelligenti presentati da Osterhout Design Group. Questi occhiali hanno la particolarità di essere dotati con il processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 835.

Questi occhiali smart sono pensati principalmente per la fruizione di contenuti multimediali, per i giochi e per la realtà aumentata. Saranno presentati due modelli che avranno caratteristiche simili, le uniche differenze riguardano il tipo di lenti adottate e la risoluzione; per il resto offriranno:

Bluetooth 5.0

GPS – GNSS con iZAT

WIFI – 802.11ac

doppio microfono

speaker direzionali

Recticle OS basato su Android Nougat

USB-C

processore Snapdragon 835

Il modello R9, come detto, avrà maggiore risoluzione (1.080p), una camera frontale da 13 Mpixel e 128 Gb di memoria interna. Il fratellino minore avrà una risoluzione di 720p e 64 Gb di memoria interna.

I prezzi si aggireranno intorno ai 1.000€, non pochi sicuramente. Vedremo se avranno un seguito ma una cosa è certa: lo Snapdragon 835 non sarà montato solo sugli smartphone ma anche su tante altre tipologie di prodotti e si candida già da ora a miglior processore del 2017. Sarà il suo anno?