Synaptics è una società che produce i sensori di impronte digitali. Praticamente tutti i fingerprint che vedete sui moderni smartphone sono opera loro.

Quest’azienda, in collaborazione con KeyLemon (un’altra azienda simile), ha annunciato una nuova piattaforma che può essere adottata da smartphone, tablet e notebook.

Questa nuova soluzione verrà annunciata al CES 2017 che si sta tenendo proprio in questi giorni a Las Vegas e permetterà di avere un sensore di impronte digitali e uno scanner dell’iride in un’unica soluzione.

L’utente dunque potrà decidere il metodo di sblocco in base alle proprie esigenze o preferenze, senza contare che verrà ulteriormente rafforzata la sicurezza nei casi in cui utilizziamo lo smartphone ad esempio per i pagamenti. Questo sistema utilizza l’intelligenza artificiale ed un sistema anti-spoofing che permetteranno di distinguere se è veramente il proprietario ad effettuare una transazione oppure un truffatore. Il sistema di riconoscimento facciale è ovviamente più sicuro dello scanner delle impronte digitali.

Il nuovo sistema verrà collocato sotto il vetro del dispositivo e inizierà ad essere prodotto in massa nel corso dell’anno (anche se non sappiamo di preciso quando). Sarà poi compito dei vari produttori darsi da fare per implementarlo al massimo.