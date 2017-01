Per una casa sempre più smart.

Netatmo è un’azienda francese specializzata nel costruire sistemi di sicurezza e stazioni meteorologiche domestiche.

E’ una delle aziende leader nel “costruire” le cosiddette case smart, le case del futuro in cui tutto gira attorno allo smartphone e alla connessione ad internet (IoT Internet of Things).

I nuovi prodotti dell’azienda sono un Rilevatore intelligente di fumo e un Allarme di Sicurezza per la casa.

Il primo prodotto, se rileva fumo in casa, attiva un allarme sonoro ed invia una notifica allo smartphone indicando anche in quale stanza c’è del fumo. In questo modo può avvisare tempestivamente i Vigili del Fuoco e i vicini di casa che potranno in questo modo tagliare la corda e mettersi al sicuro. Questo rilevatore è alimentato da una batteria della durata di 10 anni quindi nessun problema a riguardo, anche perchè quando sta per scaricarsi invia una notifica che ci avvisa.

Dispone inoltre di una funzione che gli permette di auto controllarsi ogni tanto e quindi assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

Passiamo al secondo prodotto: l’allarme di sicurezza per la casa. E’ un accessorio di Welcome, una videocamera di Netatmo in grado di rilevare il volto e fare tante altre cose. L’allarme si attiva subito in caso di intrusione e anche qui scatta un allarme sonoro con tanto di notifica in tempo reale che ci mostra il video di ciò che sta accadendo in casa nostra.

Ma c’è una chicca: è possibile registrare dei messaggi audio che scatteranno in caso di intrusione. Immaginate un ladro che si sente dire “Esci subito da casa mia” o magari qualche meritata parolaccia!!

I prodotti saranno disponibili da metà anno con prezzi che variano da 200€ a 300€.