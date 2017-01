Ciao amici e ben trovati!!!

Stiamo seguendo le vicende dal CES di Las Vegas e l’attenzione è caduta su un prodotto tanto interessante quanto inutile: Hover Camera Passport.

Siete amanti dei selfie? Siete di coloro che scattano foto di continuo per poi condividerle sui social? Allora sicuramente avete con voi un selfie stick. C’è chi li trova indispensabili, chi inutili, chi ridicoli…Insomma ognuno come sempre la pensa come vuole.

Ma se siete malati da selfie la nuova frontiera sono i selfie droni. La società Zero Zero Robotics ha presentato alla manifestazione di Las Vegas il suo Hover Camera Passport, un drone che identifica il proprietario e avvia automaticamente lo scatto della foto o la registrazione del video.

A dire il vero questo prodotto era stato presentato un anno fa ma non ha avuto molto successo in quanto il pairing con lo smartphone e il suo funzionamento in generale erano piuttosto macchinosi.

Ora invece il funzionamento è a prova di bambino: non dovete far altro che registrare il vostro bel faccino tramite l’applicazione durante la prima configurazione e la prossima volta il drone esegue la scansione per il viso, si blocca su di esso e avvia in automatico lo scatto.Tutto quello che dovete fare per scattare il selfie è alzare la mano fino a quando il LED lampeggia.

Passando agli aspetti un po’ più tecnici, il drone è molto piccolo e leggero. Misura 182 x 132 x 33 mm per un peso di soli 242 grammi, è un oggetto pieghevole quindi non occuperà molto spazio.

Il processore al suo interno è lo Snapdragon 801, un SoC piuttosto datato ma comunque sufficiente a far girare bene il drone; la fotocamera è una 13 Mpixel con apertura focale 2.0 e può registrare video in 4k a 30 fps. E’ presente una seconda fotocamera “di servizio” che serve solo al drone per capire dove sta andando ed evitare che vada a sbattere o che perda l’equilibrio.

La batteria è il suo punto di debolezza: siamo di fronte ad una 1.360 mAh che garantisce solo 10 minuti di utilizzo. Davvero troppo poco!

La Hover Camera Passport è disponibile ad un prezzo di 599$, un prezzo decisamente alto che non invoglia certo all’acquisto.

Vi lasciamo con un video dimostrativo: