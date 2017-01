Xiaomi Mi 6 sarà il primo Flagship cinese con Snapdragon 835

Xiaomi Mi 6 e Snapdragon 835? Sounds good. Le ultime indiscrezioni…

Si è discusso alacremente, immaginando e ipotizzando quale sarebbe stato il primo smartphone munito di Snapdragon 835. Le contendenti principali sono state individuate dagli addetti ai lavori in due top smartphone dal futuro prossimo: Galaxy S8 punta di diamante Samsung e Xiaomi Mi 6.

Anche ASUS ha messo in preventivo di lanciare un nuovo Zenfone top di gamma con Cpu Snapdragon 835.

Il noto analista del settore, Kevin Wang aveva in precedenza lasciato intendere che Xiaomi Mi 6 sarebbe stato il primo marchio cinese che avrebbe utilizzato il chipset Snapdragon 835 e ancora una volta, l’analista ha ribadito la sua posizione. In precedenza, mister Wang aveva annunciato che il Mi 6 non sarà equipaggiato da processori a 10nm come Samsung, che si dice abbia spinto l’Azienda koreana a spostare il lancio del Galaxy S8 intorno a febbraio.

Così, è molto probabile che il Mi 6 non sarà solo il primo smartphone cinese alimentato dal chip di punta, ma anche finire come il primo marchio a livello globale che sarebbe caratterizzato da un chip Snapdragon 835 a bordo. I dettagli sono ancora pochi (ve ne avevamo parlato qui, ma il dispositivo dovrebbe avere un design simile a Mi Note 2, a doppio schermo curvo. La Xiaomi Mi 6 sarà provvisto di una fotocamera a doppio obiettivo ,posteriormente.

Xiaomi quasi mai delude nelle specifiche e nel design dei propri smartphone.

Il Mi 6 è probabile che non sarà un’eccezione.