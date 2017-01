Google ci snobba? Assistant in arrivo su Android TV, ma solo in USA.

Tramite un comunicato Big G annuncia l’espansione di Google Assistant su Android TV e altri dispositivi basati su Android.

Grazie ad un aggiornamento software che sarà rilasciato nei prossimi mesi, la nuova intelligenza artificiale Google sarà disponibile sui dispositivi Android TV.

Attraverso Assistant (che ha debuttato sui Google Pixel) potremmo interagire con il dispositivo e richiedere di cercare per noi un film , tutte le curiosità ad esso collegato o altro ancora.

Nota dolente: come per i Google Pixel, Google Assistant non avrà la localizzazione in italiano.

Per il momento è soltanto confermato per gli Usa, con la Nvidia Shield TV a fare da apripista.

Peccato, ma aspetteremo.