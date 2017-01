Ciao a tutti amici e ben trovati.

Il 2016 di Lg non è stato certo entusiasmante. Troppi gli errori commessi dalla casa coreana: il V20 (un telefono spettacolare) non commercializzato in Europa, il G5 non ha mai convinto in fondo a causa di una batteria pessima e del fatto che i suoi moduli sono stati abbandonati al loro destino e, dulcis in fundo, mettere in commercio il G5 SE che è in pratica un clone del G5 che costa pure di più.

Insomma scelte folli da parte di Lg che ne ha pagato le conseguenze. Quest’anno deve recuperare. Nel corso del CES di Las Vegas Lg non si è sbilanciata più di tanto e ha presentato la modestissima linea K del 2017; insomma se il buon giorno si vede dal mattino…..

Ma con il Mwc di Barcellona le cose dovrebbero cambiare e sarà svelato finalmente il top di gamma G6. Skott Ahn, un dirigente di Lg, ha confermato che il design di G6 non sarà modulare perchè non ha incontrato il favore degli utenti ed Lg ha raccolto le lamentele.

Segno che Lg con quei moduli ha toppato di brutto. Troppo costosi, troppo ingombranti e soprattutto ne sono stati presentati tre all’inizio e poi il nulla!

Cambio di rotta importante per la casa coreana, questo ci fa piacere, se non altro qualcuno ascolta gli utenti!

Voi cosa ne pensate?