L’HDMI 2.1 supporta contenuti in 8K inseime ad altre novità

HDMI si rinnova e introduce un nuovo standard

La nuova versione di HDMi supporterà le alte risoluzioni e i frame rate alti, infatti sarà possibile visualizzare i contenuti fino a 8K con HDR.

Con esso arriva anche il supporto dinamico all’HDR che ottimizzerà i colori per ciascun frame presente. In queso modo avrai l’immagine migliore in ogni momento. Ai gamer piacerà la nuova modalità “Game Mode VRR“, il quale introdurrà frequenze di aggiornamento per ridurre i lag.

Le specifiche complete non saranno rilasciate fino al secondo trimestre del 2017, e probabilmente non si vedranno sui display fino a qualche tempo dopo. Non è chiaro se i televisori che saranno annunciati al CES avranno questo nuovo standard 2.1, anche se LG ha citato una forma di dinamica HDR.

FONTE