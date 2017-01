Mass Effect Andromeda nuovo trailer e data d’uscita

BioWare al CES 2017 annuncia la data ufficiale di uscita di Mass Effect Andromeda.

Dopo parecchio tempo e voci di corridoio finalmente BioWare ha deciso di svelare la data di uscita del quarto capitolo della serie Mass Effect: Andromeda.

Quest’ultimo sara ambientato all’incirca 600 anni dopo i fatti accaduti al Comandante Shepard nella Galassia di Andromeda.

Nel trailer possiamo saggiare una piccola introduzione in cui la Tempest approda su un pianeta, una parte del gameplay rimasto decisamente action e alcuni menu di gestione dei vari personaggi.

Il nuovo capitolo sarà gestito dal motore grafico Frostbite Engine che come possiamo vedere dal gamplay sembrerebbe fare egregiamente il proprio lavoro e sarà disponibile per PC, XBox One e PlayStation 4 dal 21 Marzo 2017.

Siete pronti per questa nuova avventura?