Scopriamo insieme la classifica.

I marchi cinesi hanno cannibalizzato il mercato in questi ultimi anni. Prima erano visti con disprezzo e nominare ad esempio Huawei provocava delle grasse risate. Ora invece Huawei fa tremare i brand più grandi al mondo.

Arrivano da Shenzhen dei dati che ci mostrano quali sono i marchi che hanno venduto di più in Cina. I dati riguardano il mese di novembre 2016.

Abbiamo accennato a Huawei; ebbene sono proprio loro i primi in questa classifica. Al secondo e terzo posto molti si aspettano di trovare Xiaomi e Meizu e invece no. Medaglia d’argento per Vivo e di bronzo per Oppo, due marchi non molto conosciuti in Italia ma in Cina sono vendutissimi.

Dopo troviamo Gionee ed Apple mentre più defilati ci sono Samsung e Xiaomi. Non mancano le sorprese e considerate che quello cinese è una dei mercati più attivi nel mondo tecnologico.

Vediamo nello specifico i modelli che hanno riscosso maggior successo: Oppo R9S ha soppiantato il Vivo X7. Terzo posto per Huawei Nova, al quarto posto Huawei Mate 9 e al quinto Vivo Y55.

Cosa ne pensate di questa sorprendente classifica?