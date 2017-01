Amici torniamo a parlare del Galaxy S8 di Samsung.

Sul sito cinese Weibo è apparsa una nuova presunta immagine del futuro top di gamma Samsung. E’ vero, l’immagine non è confermata, ma è molto probabile che S8 sarà davvero così.

Come vedete manca il tastone frontale come da previsione, mancano anche i tasti di navigazione ma probabilmente perchè saranno a scomparsa.

Abbiamo anche una data di presentazione: il 18 Aprile a New York in un evento ad esso dedicato. Scelta intelligente da parte di Samsung prima di tutto perchè hanno più tempo per fare le cose per bene e secondo perchè al Mwc l’attenzione potrebbe essere dirottata su decine di altri smartphone.

Ripetiamo: nulla di ufficiale, ma quasi!