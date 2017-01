Ben ritrovati amici dello Zio Bob.

Asus è una delle aziende protagoniste in questa edizione del Ces di Las Vegas. Vediamo insieme cosa ha presentato alla rassegna americana.

ASUS ZENFONE 3 ZOOM

Display da 5,5 pollici Full Hd e Snapdragon 625 per questo modello che, come suggerisce il nome, punta tutto sulla fotocamera. E andiamo a scoprirla questa cam.

E’ da 12 Mpixel, doppia con apertura f /1.7 e zoom ottico 2.3 X. Le due fotocamere lavorano insieme per prevedere l’effetto di profondità di campo da applicare, mantenendo il soggetto della foto sempre a fuoco. Non mancano i video in 4K. Interessante la batteria da 5.000 mAh che, unita al processore poco energivoro, garantisce un’autonomia da guinners dei primati anche se aspettiamo la prova su strada.

ASUS ZENFONE AR

Il fulcro di questo device sarà la realtà aumentata (lo si può intuire facilmente dal nome). Come sarà possibile? Grazie alla piattaforma Daydream VR fondata su Google Tango. Il processore per forza di cose sarà un top di gamma, infatti troviamo lo Snapdragon 821 (smentite le voci che volevano il nuovo 835) con 6 Gb di Ram.

Il display è un SuperAmoled da 5,7 pollici di diagonale con risoluzione 2K e la fotocamera è da 23 Mpixel con motion tracking e rilevamento automatico della profondità di campo.

Non abbiamo informazioni circa i prezzi dei due device e neanche la disponibilità dello Zenfone 3 Zoom. Lo Zenfone AR invece arriverà nella seconda metà dell’anno.

Cosa ne pensate?