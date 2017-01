Il nuovo smartwatch No1 F2 può durare per 1 anno senza essere ricaricato

Lo smartwatch No1 F2 ha davvero una batteria incredibile!

Quest’anno, la società No1 si concentrerà principalmente su smartwatch e smartband. Dopo il No1 F1, un smartband simile a Mi Mand 2, sono pronti a rilasciare il No1 F2, un SmartWatch con un look professionale, simili ad alcuni modelli di Garmin.

Ma la caratteristica più impressionante di tutti, è la sua durata della batteria. La società sostiene che ha un tempo di durata in standby fino a un anno. Come tutti gli smartwatch supporta SMS, chiamate, notifiche push, social network. Naturalmente, un dispositivo come questo non poteva non avere la certificazione IP68, il ciò significa che è resistente alla polvere e impermeabile fino a 30 metri sotto il livello del mare. Non prevede il monitoraggio della frequenza cardiaca. Se lo si collega alla sua applicazione per smartphone possiamo verificare l’altitudine, la pressione atmosferica, radiazione UV e le letture della temperatura. E per chi russa molto c’è anche un monitoraggio del sonno.

Infine, la sua capacità della batteria è 550mAh e ha un chip Bluetooth 4.0. Qui di seguito, potete vedere il video ufficiale che N01 caricato su Youtube di recente. E ‘disponibile in tre colori, nero, verde e blu. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

