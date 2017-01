Buongiorno amici di Bob Hax e ben ritrovati!

Da poche ore Zte ha presentato il suo nuovo smartphone: Blade V8 Pro. Si tratta di un medio di gamma che offre:

display da 5,5 pollici Full Hd

processore Qualcomm Snapdragon 625

3 Gb di Ram

32 Gb di storage espandibili

dual sim

usb tipo C

3.140 mAh di batteria

Ma la particolarità di questo Zte riguarda la fotocamera. Non sono troviamo una cam frontale da ben 8 Mpixel, ma la fotocamera posteriore è doppia con risoluzione di 13 Mpixel e un dual flash Led.

Zte Blade V8 Pro è disponibile in preordine al prezzo di circa 230 dollari per adesso solo negli Stati Uniti. Non sappiamo quando arriverà in Europa. Vi lasciamo con un po’ di immagini del device.

Come vi sembra?