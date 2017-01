Iniziano le grandi manovre per la casa cinese.

Xiaomi quest’anno ha intenzione di fare sul serio. Fino ad ora ha dimostrato tutto il suo valore ma da adesso non si scherza più. Il debutto al CES di Las Vegas ne è un esempio lampante. I cinesi sono pronti a conquistare gli USA e l’Europa.

L’anno scorso il Mi Mix è stato una prova di forza, la dimostrazione di come Xiaomi sia in grado di innovare, termine che fino a poco tempo fa era appannaggio di Apple e Samsung. Ma il Mi Mix era un antipasto a confronto, a detta di Hugo Barra.

La pagina Weibo di Xiaomi è in fermento. Che sia in arrivo un nuovo TV? Ma c’è di più: secondo un sondaggio condotto dalla stessa Xiaomi gli utenti preferiscono il Mi Mix bianco quindi è probabile una sua prossima uscita.

Dal lato software, Xiaomi starebbe pensando a creare un proprio sistema operativo fatto in casa sulla scia di Apple. Scelta coraggiosa ma molto rischiosa e comunque non confermata.

La società aveva inoltre annunciato che sarebbe stato presentato il drone Yi Erida e la action cam Yi 4K al CES 2017. L’evento di lancio è previsto per domani 6 gennaio alle 3 del pomeriggio e Xiaomi ha lasciato intendere che sarebbe stato trasmesso in diretta su più canali in Cina compreso Xiaomi TV.

Staremo a vedere cosa ci aspetta, ma Xiaomi fa sul serio, ma molto sul serio!