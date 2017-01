Xiaomi MI 6 potrebbe avere un costo più alto rispetto ai precedenti

Xiaomi MI 6 potrebbe costare di più al prezzo di lancio

L’elevato costo dei materiali ha cominciato a influenzare il prezzo dell’elettronica made in Cina. Proprio per questo l’azienda Xiaomi ha aumentato il prezzo di due dei suoi modelli di “Mi TV”. Adesso gira voce che lè Xiaomi Mi 6 avrà un prezzo rialzato e sarà in vendita a un prezzo più elevato quando al lancio.

I flagship di Xiaomi di solito hanno un prezzo di partenza di 1999 ¥ (300 dollari) per il modello base, aumenta man mano che le specifiche migliorano. Quest’anno Xiaomi potrebbe partire al costo di ¥ 2499 ($ 370) .

La Xiaomi Mi 6 viene propagandato come il primo smartphone cinese con il nuovo processore Snapdragon di Qualcomm 835 e sarà presentato con la MIUI 9 basata su Android Nougat. Inoltre avrà doppia fotocamera, e una tecnologia di ricarica rapida chiamata “Mi charge”. Il telefono verrà presentato in molteplici varianti e differenti processori

