Per adesso solo i no brand Italia.

Buon giorno amici di Bob Hax. Torniamo a parlare di uno dei telefoni più venduti del 2016 cioè il Huawei P9.

E lo facciamo perchè sta iniziando a ricevere Nougat l’ultima versione del sistema operativo. Parliamo per il momento solo dei modelli no brand che stanno ricevendo l’update via OTA del peso di 2,3 Gb. Questo aggiornamento porterà la versione alla B360 introducendo anche la EMUI 5.0 che porterà parecchie novità soprattutto dal punto di vista grafico (ma anche funzionale).

Se volete forzare l’update, andate all’interno dell’app HiCare e fateci sapere nei commenti come vi sembra il telefono con la nuova versione Android!