Meizu Pro 6 Plus. Meizu stavolta fa centro. Focus e Recensione

​Meizu a fine 2015 aveva fatto davvero capire di che pasta è fatta. Pro 5 era uno smartphone eccellente in ogni comparto, e siamo certi che chi lo utilizza anche ora sia pienamente soddisfatto.

Il 2016 è iniziato carico di aspettative nei confronti di Meizu, che le ha un po’ disattese.

Pro 6 non è lo smartphone che ci aspettavamo. Più piccolo, con un processore medio gamma ed un’autonomia scarsa. L’ombra sfigata di Pro 5.

M3 Note ed M3s hanno aggredito bene la fascia medio-bassa, ma senza lasciare il segno (meno che mai M5 Note).

Due device buoni e di qualità, ma senza effetto wow.

È uscito poi MX6, un buon salto di qualità rispetto a Pro 6 in più o meno tutte le caratteristiche. Un buon telefono di fascia medio-alta.

Ma la sensazione è sempre quella di un’azienda che si è un po’ bloccata in un loop di prodotti tutti uguali.

Fino alla bomba. Meizu Pro 6 Plus. Il vero erede di Pro 5. La vera bomba di Meizu, che comincia alla grande il 2017. Un vero cazzo di Top di gamma!

Partendo dalle dimensioni, che erano state la prima grande differenza tra Pro 6 e Pro 5, in questo Pro 6 Plus lo schermo torna ad avere una diagonale di 5.7 pollici.

Continuando con il processore, comparto in cui vediamo il ritorno della collaborazione con Samsung. Abbiamo infatti il SoC top di gamma Exynos 8890, già usato su Galaxy S7/S7 Edge (e anche su Note 7. Boom).

Un processore quindi assolutamente valido, coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. E sticazzi.

Amici, grazie alla nuova Flyme 6 (nella nostra versione basata ancora su Android 6.0, ma arriverà con Nougat), e all’hardware di cui sopra, il telefono va fluido, veloce, senza lag, caricamenti. Niente di niente. Uno spettacolo vero e proprio.

La qualità costruttiva è eccelsa. Meizu è sempre al top nel costruire i suoi telefoni e la qualità di questo Pro 6 Plus non si mette in dubbio.

Lato design abbiamo una soluzione semplice ma elegante, che riprende le linee del Pro 6 accostando il taglio della scocca a quanto visto con M5 Note.

Il risultato è uno smartphone di qualità, grande e un po’ scivoloso, ma sicuramente elegante e molto bello.

Il display è un’unità da 5.7 pollici Super Amoled in risoluzione QHD. Amici, questo display è clamoroso.

Uno schermo bellissimo, con ottimi colori, un po’ saturi ma non troppo sparati. Ottima la luminosità, la definizione, gli angoli. Un Super Amoled alla Samsung.

Lato autonomia che non delude, ma neanche esalta. Si raggiungono le 5 ore e 30 di display acceso nell’arco di una giornata di uso intenso. Una buona autonomia, rapportata ai 3400 mah e al display QHD e grande. Si potrà arrivare a sera con un 15/20% di batteria residua, sufficienti per uscire con la vostra dolce e gentile donzella.

Audio ottimo, questo grazie al chip dedicato installato da Meizu, che anche con Pro 5 aveva avuto grande cura della parte audio. Volume forte, suono nitido e di qualità, buoni bassi. Ci siamo.

Amici, dal punto di vista della ricezione va rammentato che ci troviamo di fronte ad un terminale in versione asiatica, sprovvisto di banda 20, che quindi va incontro a diverse difficoltà nell’aggancio del 4G in zone suburbane.

Ricezione buona per il resto, così come la qualità in chiamata, nulla da dire.

Parliamo quindi di fotocamera. Partendo dal presupposto che questo comparto non è il più riuscito della storia recente di Meizu, va detto che la 12 megapixel di questo Pro 6 Plus regala soddisfazioni.

Ottimi scatti in condizioni di luce buona e media. La qualità scende con scarsa luminosità, non riuscendo a tenere il passo di terminali come S7 Edge. Comunque sufficienti le foto con poca luce.

Buoni i video, ben stabilizzati, con un buono zoom ed una nitidezza soddisfacente.

Fotocamera frontale da 5 megapixel, con la quale potrete scattare discreti selfie bimbominkia Sticazzi.

Amici, stavolta Meizu ha fatto bene i compiti a casa.

Il device è splendidamente costruito, performante, con una buona batteria ed un’ottima fotocamera, senza parlare dell’audio di grande qualità.

Il vero top di gamma di Meizu è arrivato a cavallo tra il 2016 ed il 2017, ma comincerà ad essere venduto quest’anno. Tant’è che noi non conosciamo ancora il prezzo di vendita. Ma le carte in regola per sfondare, questo Meizu le ha tutte.

Ringraziando Smartylife per l’invio del terminale, io, Amin, vi saluto.

Nonentity, HEART ENERGY!