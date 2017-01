Ciao amici e ben ritrovati.

Xiaomi Mi Mix è stato il telefono rivelazione del 2016. Il suo design borderless ha stupito tutti e fatto innamorare molti utenti.

Si pensava ad un telefono tutta apparenza e niente sostanza, in realtà abbiamo visto un dispositivo che funziona perfettamente e che offre tutto ciò che un moderno smartphone può offrire. Solo la fotocamera non è al livello dei top.

Molti utenti hanno chiesto a gran voce un Mi Mix vestito di bianco e Xiaomi ha ascoltato i suoi utenti. Ed ecco che in occasione del Ces di Las Vegas è arrivato il tanto atteso Mi Mix White Edition.

Il telefono è identico alla versione nera, le caratteristiche tecniche non sono cambiate, è cambiato solo il colore. Ed eccovi una serie di immagini tutte per voi. Come lo trovate? Lo preferite nero?