Ciao amici e ben trovati!

Htc non se la passa benissimo in questi ultimi tempi. Per risollevarsi un po’ prova a calare un tris di terminali davvero molto interessanti.

Abbiamo visto innumerevoli rumors ma ora arrivano le prime conferme. LlabTooFeR è sempre ben informato su Htc e, tramite il suo account twitter, ci fa sapere che stanno per arrivare tre nuovi device.

HTC is going to release devices with following codenames: HTC Alpine, HTC Ocean Note and HTC E66 (HTC X10)… — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) January 5, 2017

La data prevista per la presentazione è il 12 Gennaio e i terminali si chiameranno Htc Alpine, Ocean Note e X10. Quello che “conosciamo” più di tutti è l’Ocean Note che dovrebbe avere un display enorme e forse anche il pennino.

Non dobbiamo far altro che aspettare ancora qualche giorno per scoprire i nuovi prodotti Htc!