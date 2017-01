Ciao amici e ben ritrovati sul nostro sito!

Lo Xiaomi Mi 6 è prossimo al lancio. Tra poco più di un mese dovrebbe essere presentato il nuovo modello di punta della casa cinese.

Come ben sappiamo il processore adottato sarà il nuovissimo Snapdragon 835, ma se volete un’ulteriore conferma, eccola:

Questo è il punteggio fatto registrare dal Mi 6 su AnTuTu Benchmark. A dir la verità non c’è la conferma al 100% che si tratti proprio di AnTuTu ma questo non cambia la sostanza: lo Snapdragon 835 è un mostro!

Giusto per farvi rendere conto di cosa stiamo parlando, metteremo a confronto questo dato con quello di due concorrenti.

L’iPhone 7 Plus arriva a 180.000 punti e il One Plus 3T, uno dei telefoni più veloci in circolazione se non il più veloce nel panorama Android, raggiunge quota 163.000.

Insomma se il buon giorno si vede dal mattino, per Xiaomi Mi 6 sarà proprio una splendida giornata.