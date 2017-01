Aperti i pre-order per Mass Effect: Andromeda

BioWare apre i pre-order per Mass Effect: Andromeda sul sito ufficiale.

Dopo pochissimi giorni dalla conferma della data ufficiale di rilascio, BioWare decide di aprire le prenotazioni per il quarto capitolo della saga Mass Effect, sul sito ufficiale, proponendo tre diverse edizioni:

Standard al prezzo di 59.99€ per PC, 69.99€ per PS4 e XBOX One

Deluxe al prezzo di 69.99€ per PC , 79.99€ per PS4 e XBOX One

Super Deluxe al prezzo di 99.99€ per PC, PS4 e XBOX One

Di seguito le principali caratteristiche delle tre versioni.

Ricordiamo che tutti i bundle saranno disponibili dal 23/03/2017.