Battlefield 1 aggiornamento 1.05

Battlefield 1 si aggiorna alla versione 1.05 per migliorare il framerate.

Importante aggiornamento per tutti i possessori di PlayStation 4 e XBox One da parte di DICE che introduce la patch 1.05 che oltre a risolvere qualche piccolo bug migliora in modo sostanziale e visibile il framerate per le due console.

Come possiamo vedere dal filmato pubblicato da Digital Foundry, PS4 rimane fortemente ancorata ai 60 frame per secondo, in tutte le situazioni, nel caso di XBox One i miglioramenti sono comunque netti ma con qualche piccolo calo sopratutto nelle sessioni più concitate di gioco, quindi un aggiornamento che migliora sensibilmente il gameplay, complimenti a DICE che oltre ad aver fatto un ottimo sparatutto è sempre pronta e puntuale a rilasciare aggiornamenti per i propri prodotti, ed ora guardiamoci assieme questa ottima comparativa.