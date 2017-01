Svelato il Nokia 6: lo smartphone Android medio di gamma

Nokia era un gigante nel mercato della telefonia mobile, ma non ha avuto lo stesso successo nell’epoca smartphone nonostante i diversi tentativi. L’azienda però è pronta a fare il suo ritorno con un nuovo smartphone Android: il Nokia 6.

Lo smartphone mostrato nel video ha una costruzione in alluminio lucido, con il logo Nokia inciso sul retro, mentre la parte anteriore è simile a tutti gli smartphone tradizionali.

Il Nokia 6 dispone di un processore di fascia media:

Snapdragon 430 ,

, 64 GB di memoria interna,

4GB di RAM,

un 5,5 pollici 1920 x 1080 con display 2.5 D Gorilla Glass,

la fotocamera posteriore da 16 megapixel,

il sensore anteriore da 8 megapixel,

batteria da 3000mAh.

Il telefono sarà prodotto da HMD global ma mostrerà solo il marchio Nokia. A differenza precedente smartphone questo nuovo dispositivo sarà disponibile con Android 7.0 Nougat. Questo permette ai suoi futuri proprietari di una vasta gamma di applicazioni disponibili grazie al Google Play Store.

Sotto il suo display, gli utenti possono trovare un pulsante fisico home, insieme al tasto indietro e recenti. Il dispositivo è dotato di una porta USB, e due altoparlanti sul lato destro, mentre a sinistra c’è un microfono.

L’Android Nokia 6 arriverà in Cina nei primi mesi del 2017, attraverso una partnership esclusiva con un rivenditore locale. Il telefono sarà disponibile per circa 250€, ma non ci sono tutti i dettagli in merito a una possibile uscita nel resto del mondo.

