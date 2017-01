Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands si mostra ancora una volta in un video di gameplay.

Operation Skydive è il nome del nuovo video pubblicato da Ubisoft che mostra una parte di gameplay di Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands. Come possiamo vedere si tratta di un riassunto di un rapimento/salvataggio ambientato in Bolivia (come l’intero gioco presumibilmente).

Il titolo sarà disponibile a partire dal 7 marzo di quest’anno per PC, PlayStation 4 e XBox One.