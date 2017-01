10 anni Fa nasceva iPhone: una vera innovazione

Era il 9 gennaio 2007, Steve Jobs si trovava su un palco e ha introdotto l’iPhone.

È stato chiamato l’iPhone, ma Jobs lo ha descritto come un nuovo dispositivo 3 in 1. Un iPod con touch control, un rivoluzionario telefono cellulare e un dispositivo innovativo per le comunicazioni attraverso Internet. Oltre ad essere un telefono funzionale è un dispositivo che riproduce filmati, podcast e show televisivi, sincronizza le foto (e tanto altro). Sono passati anni e l’abbiamo visto in tantissime versioni, e come era stato previsto il dispositivo è ancora molto usato.

Il CEO Tim Cook in post di oggi ha osservato che: “IPhone è una parte essenziale della vita dei nostri clienti, e oggi più che mai si sta ridefinendo il modo di comunicare, intrattenere, lavorare e vivere“, ha detto sul sito di Apple. Ha usato anche l’occasione per promettere miglioramenti di Apple in futuro. “IPhone ha stabilito lo standard per il mobile computing nel suo primo decennio e siamo solo all’inizio. Il meglio deve ancora venire.”

Apple però dopo la morte di Steve Jobs non sta più innovando come una volta, a nostro parere dovrebbe cercare di innovarsi come sapeva fare per “giustificare” il prezzo a cui vende i suoi telefoni. Siete d’accordo?

