MWC 2017: ecco cosa ci dobbiamo aspettare

Quando avverrà l’MWC e cosa dobbiamo aspettarci da questo evento?

Il Mobile World Congress (MWC) si svolgerà tra il 27 febbraio e il 2 marzo 2017. Come negli anni precedenti, si troverà a Barcellona.

LG

L’anno scorso LG ha fornito una grande novità con il G5, lo smartphone modulare. Purtroppo, le vendite non sono all’altezza delle aspettative. LG sta abbandonando il design modulare, e probabilmente presenterà il suo smartphone al MWC, poiché non l’ha fatto al CES. LG potrebbe sorprenderci con ricarica wireless, una fotocamera migliore e forse anche uno schermo 4K.

Samsung

Samsung non ha portato molto, in termini di smartphone, per il CES (solo il A5 e A3 2017 ), e nemmeno nessuna notizia sulla causa delle esplosioni di note 7. Samsung potrebbe sfruttare lanciare il suo nuovo Galaxy S8 al MWC, anche se i rumor dicono che la presentazione potrebbe essere ritardata fino ad aprile. Ci si aspetta molto dal Galaxy S8 per compensare il disastro di Galaxy Note 7.

Sony

Secondo i dati iniziali, ci sono due smartphone per il MWC 2017. Purtroppo, le specifiche tecniche non sono ancora disponibili. Potremmo vedere un nuovo Xperia X? Per ora rimane tutto un grande mistero!

Huawei e Xiaomi

L’anno scorso, Xiaomi ha presentato il suo Mi5 al MWC, quest’anno ci aspettiamo il Mi6.Per quanto riguarda Huawei sembra che non vedremo il P10 fino all’inizio di aprile. Forse rilasceranno un nuovo telefono al MWC, con dimensioni più compatte rispetto al Mate 9.

Nokia

Nokia potrebbe annunciare nuovi dispositivi al MWC 2017. Forse sarà il Nokia D1C, non sappiamo quali altri dispositivi verranno presentati.

Lenovo Moto

Quest’anno, Lenovo ha presentato il Moto Z come il prossimo della famiglia “X”. Secondo alcune voci sarà rivelato un altro Moto X. Lenovo ha confermato che sarà al MWC, quindi non è impossibile che il dispositivo uscirà lì.

HTC

HTC potrebbe svelare il suo prossimo flagship (o speriamo che lo sia) proprio durante questo evento. Lo smartphone dovrebbe essere di fascia alta.

