Origin regala Mass Effect 2

Per un periodo di tempo limitato Mass Effect 2 sarà disponibile gratuitamente su Origin.

Dopo aver aperto i pre-order per Mass Effect: Andromeda BioWare decide di regalare agli utenti Origin interessati il secondo capitolo della serie. Per chi non avesse ancora provato questo splendido videogioco vi consiglio di affrettarvi a scaricarlo visto che si tratta di un’offerta limitata nel tempo.

A questo indirizzo potete trovare il sito ufficiale di Origin dove poterlo scaricare, ricordandovi che il quarto capitolo sarà disponibile per PC, XBox One e PlayStation 4 a partire dal 23 marzo 2017.