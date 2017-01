Svelato il Nokia 6: lo smartphone Android medio di gamma

Nokia era un gigante nel mercato della telefoni, ma non è stato lo stesso per l’epoca degli smartphone nonostante i diversi tentativi. L’azienda è pronta a ritornare con un nuovo smartphone Android: il Nokia 6.

Lo smartphone mostrato nel video ha una costruzione in alluminio lucido, con il logo Nokia inciso sul retro, mentre la parte anteriore è simile a tutti gli smartphone tradizionali. Molte persone si aspettavano un design più convenzionale.

il Nokia 6 verrà equipaggiato con

Snapdragon 430

64 GB di capacità di memoria interna

4GB di RAM

display da 5,5 pollici 1920 x 1080 con 2.5 D Gorilla Glass

fotocamera posteriore da 16 megapixel

fotocamera anteriore da 8 megapixel

batteria 3 000mAh.

Il telefono sarà prodotto da HMD global ma avrà solo marchio Nokia. Questo nuovo dispositivo sarà disponibile con Android 7.0 Mougat. Questo permette ai suoi futuri proprietari di avere a disposizione una vasta gamma di applicazioni grazie al Google Play Store.

Sulla parte esterna, gli utenti possono trovare il pulsante fisico home con lettore di impronte integrato. Il dispositivo è dotato di una porta USB, e due altoparlanti sul lato destro, mentre a sinistra c’è il microfono.

Il Nokia 6 arriverà in Cina nei primi mesi del 2017, attraverso una partnership esclusiva con un rivenditore locale, JD.com. Il telefono sarà disponibile per 245 € circa , ma non ci sono tutti i dettagli in merito a una possibile uscita nel resto del mondo.