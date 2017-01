Aperti i preordini per Nvidia Shield Android TV (2017)

Su amazon.it è possibile prenotare la nuova nVidia Shield Android TV, con spedizioni a partire dal 16 gennaio.

Buone notizie per chi attendeva con trepidazione l’uscita della nuova console Nvidia Shield TV.

Come saprete, attraverso questa console potrete giocare in streaming tramite piattaforma GeForce Now, utilizzare Youtube, Play Music e tutte le app del Play Store per Android TV.

Vi segnaliamo che adesso è possibile prenotare la console tramite Amazon Italia a partire da un prezzo di 229,99 € per la versione da 16 GB(qui) e 329 € per la versione da 500 GB(qui).

Non vi resta che andare su Amazon e prenotare.