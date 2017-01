In base al rapporto qualità/prezzo.

Amici eccoci di nuovo a parlare della classifica AnTuTu. Il noto sito di benchmark si diverte a stilare classifiche ogni mese per mostrarci quali sono i migliori smartphone in commercio.

E oggi vedremo quali sono i best per qualità/prezzo, fattore spesso determinante nella scelta di uno smartphone.

Ultimo posto per Xiaomi Mi 5s che non è mai stato particolarmente amato dagli utenti che continuano a preferire il Mi 5 (anche se questa classifica non è un indice di gradimento sia chiaro).

Andando sul podio, troviamo in terza posizione lo Xiaomi Mi 4C, al secondo il Redmi Note 3 e al primo una sorpresa: Lenovo Zuk Z2. Come potete ben vedere gli smartphone cinesi praticamente dominano e questo perchè offrono un hardware di tutto rispetto a prezzi decisamente bassi.

Cosa ne pensate di questa classifica? Scatenatevi nei commenti!