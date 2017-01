La vostra batteria oggi sta morendo? E’ tutto “normale”

La batteria di vari utenti subiscono dei battery drain, ma è tutto normale (o quasi..)

Sul nostro canale Telegram, su Facebook, Twitter e altri social molti utenti si stanno lamentando di un consumo anomalo di batteria, con una comune causa: Facebook e Messenger.

Le due applicazione gestite da Mark Zuckerberg sono le principali cause dei battery drain di molti smartphone e sta accadendo tutto in queste ore! Eppure non c’è nemmeno stato qualche aggiornamento. La faccenda si fa molto strana.

Che sia un OnePlus, Samsung, Nexus o Xiaomi nessuno smartphone Android è stato escluso da questo drain selvaggio delle batterie.

Pare che l’unica soluzione sia installare le app alternative alle applicazioni ufficiali.

Ma la cosa strana è che si stanno concentrando tutti nella giornata di oggi. Cosa può essere successo? Anche voi avete notato questa strana anomalia?