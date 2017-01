Ciao amici e ben trovati.

Quest’oggi parleremo di Lg e in particolare della sua divisione display che annuncia un’interessante novità. Non parleremo di televisori ma di display per smartphone.

Il nuovo display sarà un LCD da 5,7 pollici con risoluzione QHD+ cioè 2880×1440 pixel e 564 ppi. L’Aspect Ratio (kaddetto?!?) sarà di 18:9 ed è una novità interessante in quanto permetterà una migliore fruizione di contenuti multimediali soprattutto se calcolate che il display è molto grande e che può essere diviso in due grazie al multitasking.

Inoltre questo display sarà molto sottile e il touch molto più reattivo proprio grazie allo spessore ridotto ai minimi termini. Migliorati anche altri due aspetti cioè la visibilità sotto la luce diretta del sole e il consumo energetico drasticamente ridotto (la batteria ringrazierà).

Lg ha annunciato che vedremo questa tipologia di display sui top di gamma di quest’anno quindi lo potremo ammirare già su Lg G6 tra qualche settimana.

Voi cosa ne pensate? Riuscirà Lg a risollevarsi?