Ciao a tutti amici ben ritrovati.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della nuova famiglia di smartphone made in Samsung chiamata “Galaxy X“. Questa linea di smartphone sarà esclusiva dei device pieghevoli e dovrebbe debuttare verso la fine dell’anno.

Se fino ad ora abbiamo visto solo dei brevetti e notizie più o meno vere, adesso sembra che qualcosa si stia muovendo concretamente. La casa coreana sta facendo sul serio e sta testando ben due dispositivi: Galaxy X1 e X1 Plus.

La notizia arriva dal social cinese Weibo che riporta non solo i nomi dei due device, ma anche la loro versione Android: 6.0 per X1 e 7.0 per il modello Plus. Questo significa che i due prototipi sono perfettamente funzionanti e magari alcuni tester li stanno già provando.

Ottime notizie, magari la loro presentazione verrà anche anticipata. Come vi sembrano?