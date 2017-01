Wind All Inclusive Gold prorogata fino al 31 gennaio

Approfitterete dell’invidiabile offerta Wnd All Inclusive Gold? 400 minuti, 400 SMS e 5 GB ogni 28 giorni a 6€.

Ormai è innegabile che l’utilizzo di uno smartphone non possa prescindere da offerte “tutto incluso“. Tra queste, nonostante la concorrenza agguerrita, la All Inclusive Gold di Wind è forse quella che offre di più con un prezzo piccolo. L’offerta è valida per gli utenti non Wind.

Infatti con soli 6 € ogni 28 giorni, potrete avere 400 minuti, 400 sms e 5GB di traffico internet.

L’offerta relativa al traffico dati è relativa al primo anno di promozione. Trascorsi 365 giorni si ridurranno a 2 GB.

Il costo di attivazione è di 9 €.

La proroga, annunciata da Mondo3, non è ancora stata ufficialmente confermata da Wind.