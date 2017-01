Xiaomi Mi 6 sarà presentato in 2 varianti e al giusto prezzo

Xiaomi Mi 6: ecco i rumor sul prezzo

Tutti sanno che Xiaomi Mi 6 avrà un successo maggiore di quello che ha già avuto il fratello Mi 5 perchè avrà un hardware e design migliore. Durante il CES 2017 abbiamo scoperto che Xiaomi Mi 6 e Samsung Galaxy S8 sarebbero i primi due smartphone ad avere lo Snapdragon 835. Anche i benchmark indicano che il Mi 6 sarà superiore, infatti ha totalizzato 200.000 punti.

Rumor indicano che Xiaomi Mi 6 sarà disponibile in due varianti: uno con schermo Edge e flat avranno il prezzo di partenza di 2.499 yuan ( 361 dollari ) e 2999 yuan (433 dollari). Xiaomi Mi 6 ha rilanciato solo di $ 9 rispetto al prezzo di partenza del Mi 5 che era di circa $ 352 (2300 yuan) al momento della sua uscita. Speriamo solo che a causa della poca disponibilità non ci siano prezzi esorbitanti come per il Mi5.

A parte Snapdragon 835 SoC come processore del flagship, Si vocifera che il Mi 6 avrà anche 4 o 6 GB di RAM, doppia fotocamera ( di cui una almeno 20 MP). Anche se sembra che il prezzo sia troppo bello per essere vero. Il prossimo top di gamma di Xiaomi presentato nello stesso periodo del Samsung Galaxy S8 (il 18 aprile).

