Android 8.0 Developer Preview 4 disponibile al download

Pubblicata la Developer Preview 4 di Android O.

A poche settimane dall’uscita della versione definitiva di Android 8.0 Google rende disponibile al download la Developer Preview 4.

Tutti gli utenti iscritti al programma beta stanno ricevendo o riceveranno nelle prossime ore l’aggiornamento via OTA, per chi non volesse aspettare vi lasciamo i link delle Factory Image a fine pagina.

Trattandosi dell’ultima Developer Preview, l’aggiornamento include le API di livello 26 definitive, gli ultimi miglioramenti del sistema e moltissime ottimizzazioni.

Google ha inoltre presentato una nuova versione della Android Testing Support Library permettendo agli sviluppatori, i veri destinatari di queste release, di testare la compatibilità delle proprie applicazioni con il nuovo sistema operativo.

Vi ricordiamo, inoltre, che i dispositivi compatibili sono: Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5x, Nexus Player, Pixel C ed Emulatore Android.

Factory Image

–LGNexus 5X



–Huawei Nexus 6P

–Nexus Player

–Pixel C

–Google Pixel

–Google Pixel XL

Voi cosa ne pensate di questo Android O? Diteci la vostra opinione nei commenti!