L’iPhone 8 è entrato in fase di produzione: 200 unità al giorno

Ciao amici e ben trovati!

Sono tante le voci che si rincorrono circa l’iPhone 8. Il modello del decennale infatti dovrebbe segnare una svolta epocale soprattutto per quanto riguarda il design.

Benjamin Geskin è un leaker molto vicino alle vicende di Cupertino e, citando una sua fonte cinese, ha detto chiaro e tondo che la Foxconn ha avviato la produzione dei tre terminali Apple. Ricordiamo che, oltre ad iPhone 8, ci saranno anche il 7s e il 7s Plus (nomi ancora da confermare).

Source: “Zhengzhou Foxconn has started trial production of 3 new iPhones (7s,7s Plus, “8”) About 200 units per day. iPhone 8 is not delayed” — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) July 24, 2017

La produzione per adesso si attesta alle 200 unità al giorno, quindi gli iPhone non subiranno nessun ritardo di produzione così come si pensava.

Sempre a proposito di iPhone, un altro tweet parla anche del sensore biometrico e ci dice che potrebbe essere incluso sotto il display. In questo modo Apple batterebbe tutti sul tempo anche se, ve lo diciamo francamente, è molto improbabile vedere questa tecnologia nel 2017.

Fingerprint identification was under-screen in testing machine. Maybe they done it successfully. — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) July 24, 2017