Altri 3 modelli di iPhone 8 Plus sono esplosi alla prima ricarica

Ciao amici e ben trovati!

In questi ultimi giorni vi abbiamo parlato di alcuni modelli di iPhone 8 Plus che, alla prima ricarica, hanno iniziato a gonfiarsi fino a distaccare il display dal resto del telefono.

Il primo caso di è avuto a Taiwan, il secondo in Giappone. Arrivano segnalazioni di altri tre device che hanno subito la stessa sorte: il primo a Hong Kong, il secondo in Grecia e il terzo in Canada.

Sembra esserci una costante in questi cinque casi: per adesso tutti i modelli fallati hanno fatto il botto alla prima ricarica. Questa è una buona notizia per chi ha sottoposto il suo iPhone 8 Plus a più cicli di ricarica anche se potrebbe trattarsi solo di una coincidenza.

Apple è a conoscenza del problema e sta indagando per capire se si tratta di un lotto di produzione fallato o solo di qualche caso isolato che rientra nella normalità.

Non creiamo allarmismi, ma se i casi dovessero aumentare, sarebbe bene per Apple iniziare a pensare seriamente alle contromisure.