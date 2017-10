Brazzers Peach: Lo Smartphone Che Soddisferà I Vostri Desideri…E Che Non Ha Il Ciclo

Peach prometterà di far faville, con funzioni futuristiche e geniali mai viste su nessun device…

Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra…

…Recitava un verso tratto dal Vangelo di Giovanni. Vi chiederete il perchè di scomodare una frase di una così tanto importante scrittura per un argomento così futile e irrilevante.

Beh, di certo, in tanti non saranno molto d’accordo nel giudicare il noto Sito Internet di Contenuti Pornografici Brazzers un argomento nullo o trascurabile, anzi tutt’altro… Alzi la mano chi non ha mai visitato il sito o chi con esso non ha mai passato momenti nell’esercitare le sacre abitudini adolescenziali. Si, insomma avete capito, Brazzers ormai è divenuto un termine di cadenza quasi giornaliera nel lessico dei frequentatori dell’Internet di oggi, per cui reggetevi forte:

immaginate un piccolo contenitore di forma rettangolare (eh si, proprio uno Smartphone) che racchiude tutte le massime tecnologie presenti al momento, ma utilizzate in maniera leggermente più Hot. Immaginate le funzionalità della S-Pen di Samsung ma riviste in chiave sessuale, con lo stylus che potrà trasformarsi comodamente in un Vibration Ring…e non è tutto.

Pensate al Project Tango, pensate allo Zenfone AR, e pensate alla massima applicazione che potrebbe avere questa tecnologia in un ambito del genere: un Proiettore Olografico, che vi narrerà le storie del nostro paladino della giustizia preferito, Jhonny Sins, o per i più nostalgici, della cara e vecchia Lisa Ann, alle prese con compiti ardui e estenuanti.

Ma le Killer Feature di certo non finiscono qua: pensate ad un sensore biometrico che invece dell’impronta digitale, riconosca qualche altro “arto”.

Naturalmente Peach sarà munito di Certificazione IP67, quindi immune agli schizzi di qualsiasi derivazione.

E on-board non mancherà la vostro/a assistente personale, chiamata ZZ, che vi suggerirà contenuti adatti ai vostri gusti. Alexa, Bixby e Siri dovranno stare ben attente, la novellina ZZ è li che freme e scalpita, e promette scintille!

Se siete rimasti estasiati dalle caratteristiche dettate nell’articolo, ne rimarrete ancora di più nel vedere il Trailer di Lancio:

In chiusura di articolo, ci teniamo a informare i più sognatori, che tutto ciò non è reale e Brazzers Peach non esiste…purtroppo…per il momento.